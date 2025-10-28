Selon une source judiciaire fiable, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, a été libéré ce mardi 28 octobre 2025, après avoir purgé l’intégralité de sa peine.

Incarcéré depuis le 27 avril 2022 à la Maison centrale de Conakry, Damaro Camara avait été poursuivi pour plusieurs infractions économiques et financières, notamment détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption, prise illégale d’intérêts et complicité.

Son procès devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) avait connu de nombreux rebondissements. À l’issue du jugement en appel, l’ancien haut responsable du régime d’Alpha Condé, renversé le 5 septembre 2021, avait été reconnu coupable de détournement de deniers publics et de corruption.

La Chambre des appels de la CRIEF l’avait condamné à trois ans et six mois de prison ferme, une peine qu’il vient d’achever.

Pour l’heure, ni ses avocats ni sa famille n’ont fait de déclaration officielle concernant cette libération.