Après celui l’Education nationale et de l’Alphabétisation, du ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, a aussi été officiellement installé dans ses fonctions, par le Ministre Secrétaire général du gouvernement. Mory CONDÉ, s’engage «formel» de remplir sa mission.

Dans son discours d’installation, le Ministre Secrétaire général du gouvernement, Abdouramane Sikhé Camara, a fait comprendre au nouveau patron du MATD, qu’il prend fonction dans un contexte sociopolitique particulier.

«Particulier de l’histoire de notre pays au moment où tous les administrateurs territoriaux, du gouverneur de région au sous-préfet, sont nouveaux dans la gestion de l’Administration locale», a-t-il fait remarquer.

Abdouramane Sikhé Camara, n’a pas manqué de signaler au ministre Mory CONDÉ, que plusieurs défis sont à relever au sein de son département, notamment «la mise à niveau des nouveaux administrateurs territoriaux en matière de gestion des collectivités locales. La restauration de l’autorité de l’État, la vigilance à observer par les services de sécurité dans le cadre du contrôle au niveau des postes frontaliers avec les pays voisins. La restauration de la sécurité de nos communautés dans les zones d’exploitations minières artisanales, la promotion de la gouvernance territoriale participative, la promotion de l’état civil dans le but de pouvoir identifier toute naissance sur le territoire national, le contrôle et l’organisation, les mutuelles coopératives et les organisations non gouvernementales. Faire d’une réalité le transfert des compétences sectorielles au collectivités locales».

Pour sa part, le promu Mory CONDÉ, a pris l’engagement «formel» de remplir cette nouvelle mission qui lui a été confiée par le président de la transition, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, avec dit-il :«honnêteté, intégrité et la discipline qui ont toujours constitués les règles d’or de ma vie et conditionné par mon comportement en tant qu’homme propre et libre. Dans cet ordre d’idée, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, pour mériter la confiance placée en moi et combler les légitimes espérances de la population».

Par ailleurs, Mory CONDÉ affirme avoir hérité d’un département «hautement stratégique» compte tenu de son caractère hautement transversale. Il estime que l’engagement et la mobilisation de ses collaborateurs constitueront pour lui:« une force de progrès et un gaz de réussite».

Mamadou Saïdou DIALLO