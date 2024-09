La machine Guirassy est désormais lancée. Double buteur face à VFL Bochum en Bundesliga ce vendredi, l’attaquant guinéen compte désormais 4 buts en autant de matchs et affiche un ratio d’efficacité impressionnante, exactement comme la saison dernière…

Absent lors des deux premières journées de Bundesliga pour convalescence, ensuite muet lors de la troisième contre Heidenheim, Guirassy a attendu la prestigieuse Ligue des Champions pour ouvrir son compteur à Dortmund. En 31 minutes de jeu contre le Club Brugge et sur son seul tir tenté du match, le guinéen s’est offert son troisième but en Ligue des Champions.

Si ses retrouvailles avec son ex Stuttgart se sont soldées par une défaite humiliante (5-1). Guirassy a tout de même réussi à être décisif en inscrivant le seul but de Dortmund. Hier vendredi, l’international guinéen s’est offert un doublé et a provoqué un penalty lors de la victoire (4-2) de Dortmund face à Bochum à l’occasion de la cinquième journée de Bundesliga.

Le guinéen reste ainsi sur 4 buts en autant de matchs toutes compétitions confondues. Et en termes de ratio de buts par minutes joués, il carbure à un but toutes les 70 minutes. Impressionnant…