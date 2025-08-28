La Chambre administrative et constitutionnelle de la Cour suprême, qui devait statuer ce jeudi 28 août 2025 sur le litige opposant l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) au ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD), a finalement reporté son verdict au 4 septembre prochain.

Pour l’instant, les raisons de ce report restent inconnues. Ni la Cour suprême, ni les avocats de l’UFDG n’ont fourni d’explications sur ce renvoi.

L’affaire est donc renvoyée pour délibéré, laissant les parties et l’opinion publique dans l’attente d’une décision qui pourrait avoir des implications politiques importantes à quelques semaines des prochaines échéances électorales.