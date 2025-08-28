Plus d’un an après la disparition de deux figures du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, et Mamadou Billo Bah, le mystère reste entier. Tandis que leurs familles et proches réclament toujours la vérité, les propos récents de l’ancien parlementaire Taliby Dabo, soutien affiché du CNRD, viennent relancer la controverse.

Lors d’une conférence de presse, l’homme politique a tenu des déclarations qui suscitent de vives réactions :

« C’est vous qui pensez qu’ils ont disparu, mais je crois que c’est pour des raisons de sécurité nationale. Ces hommes que vous dites disparus mangent, s’habillent, dorment et suivent l’actualité. Seulement, leur liberté de mouvement est restreinte. Depuis qu’ils sont gardés au secret, il y a le calme et aucun problème. Je reconnais qu’ils ne vivent plus comme nous en termes de libertés, mais, pour des raisons de sécurité, il faut les garder au secret », a-t-il affirmé, avant de lancer : « Pour que quelqu’un soit gardé au secret en Guinée, il faut qui ? »

Ces révélations, si elles venaient à être confirmées, pourraient marquer un tournant dans l’affaire. Plusieurs juristes estiment que le parquet doit réagir. « Puisque si un témoin — qui, je l’espère, est au clair — donne toutes ces informations, c’est au parquet de prendre le relais et d’accomplir sa mission. Car sa mission, c’est aussi de retrouver ces personnes. Taliby Dabo doit dire où se trouvent exactement Foniké Mengué, Billo Bah et les autres. À défaut, il devrait être poursuivi comme complice de ces enlèvements », a réagi Me DS Bah, président de l’OGDH.

En juillet 2024, face à l’émotion suscitée par cette disparition, le parquet général près la Cour d’appel de Conakry avait publié un communiqué dénonçant « des informations persistantes faisant état d’enlèvements et de séquestrations ». Le procureur général, Fallou Doumbouya, mettait alors en garde contre des allégations de nature à « affecter la sérénité nationale », à « entretenir une psychose et un sentiment d’insécurité » et à « porter gravement atteinte à l’image du pays, tant sur le plan national qu’international ».

Le parquet assurait par ailleurs qu’« aucun organe d’enquête n’a procédé à l’interpellation ou à l’arrestation des personnes citées » et qu’« aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient Foniké Mengué ou Billo Bah ». Il annonçait toutefois l’ouverture d’« enquêtes minutieuses », confiées aux parquets d’instance de Conakry, et invitait les citoyens à témoigner s’ils disposaient d’informations utiles.

Interrogé le 3 juillet 2025 par notre rédaction au Tribunal de première instance de Dixinn, juridiction compétente, le procureur de la République, Algassimou Diallo, avait déclaré : « Je ne peux pas vous satisfaire, car le dossier est en information. » Une manière de rappeler que l’affaire reste couverte par le secret de l’instruction.

Depuis plus de 72 heures, aucune réaction officielle n’a suivi la sortie médiatique de Taliby Dabo. Contacté dans l’après-midi du mardi 26 août 2025, le procureur général de la cour d’appel de Conakry, Fallou Doumbouya, a simplement répondu : «Vous m’appelez sans savoir où je suis, et ce que je suis en train de faire et vous me poser des questions. (…) Je ne suis même pas au bureau », a-t-il dit avant de raccrocher.

Pour de nombreux observateurs, ce silence de la justice ne fait qu’accentuer les doutes sur sa volonté réelle de faire toute la lumière sur une affaire devenue une préoccupation majeure, en Guinée comme à l’international.