À deux mois de l’élection présidentielle en Tanzanie, la Commission électorale nationale indépendante (INEC) a validé, ce mercredi 27 août 2025, la candidature de la présidente sortante Samia Suluhu Hassan, tout en écartant les principaux candidats de l’opposition. Une décision qui suscite de vives critiques quant à l’équité du scrutin à venir.

L’INEC a donné son feu vert à Hassan et à son colistier, Emmanuel Nchimbi, représentant le parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi (CCM), pour le scrutin prévu le 29 octobre prochain. Mais le paysage électoral s’est considérablement resserré après l’éviction du CHADEMA, principal parti d’opposition, disqualifié dès avril pour avoir refusé de signer le code de conduite électoral.

Dans le même temps, la candidature de Luhaga Mpina, représentant de l’Alliance pour le changement et la transparence (ACT-Wazalendo), a également été rejetée par la Commission. Son parti dénonce un rejet à caractère politique, après qu’un membre interne a contesté la validité de sa nomination lors des primaires. Ancien député du CCM, Mpina a rejoint les rangs de l’opposition. « Cette décision est non seulement honteuse, mais elle soulève davantage de questions sur l’intégrité, le sérieux, le professionnalisme et l’indépendance de la commission électorale », a déclaré mercredi Ado Shaibu, secrétaire général d’ACT-Wazalendo, cité par l’agence Reuters.

De son côté, le président du CHADEMA, Tundu Lissu, est incarcéré depuis avril, accusé de trahison, des charges qu’il rejette catégoriquement. Son arrestation, tout comme les enlèvements inexpliqués de critiques du gouvernement, continue d’inquiéter les défenseurs des droits humains.

Malgré les controverses, la présidente sortante affiche sa sérénité. « Maintenons l’unité pour assurer la victoire de notre parti et pour la permission de Dieu de revenir servir les citoyens », a-t-elle publié sur X (anciennement Twitter).

Alors qu’elle brigue un premier mandat électif après avoir succédé à John Magufuli en 2021, Samia Suluhu Hassan se retrouve sans réel adversaire. Une situation qui, selon de nombreux observateurs, affaiblit la crédibilité du processus démocratique en Tanzanie.

Selon le média tanzanien Mwananchi, après avoir été empêché par l’INEC de déposer le formulaire de candidature remis pour validation, l’ACT-Wazalendo a saisi la Haute Cour, greffe central de Dodoma, le 27 août 2025. Le parti demande au tribunal d’ordonner à l’INEC de recevoir et d’examiner la candidature de Luhaga Mpina. « Nous avons déjà déposé l’affaire auprès de la Haute Cour, greffe de Dodoma, sous un document très urgent, enregistré sous le numéro 21692 de l’année 2025. Nous devons être entendus demain par un panel de trois juges, Evaristo Longopa (chef du panel), John Kahyoza et Abdi Kagomba », a précisé Shaaban.

La plainte a été déposée conjointement par le conseil d’administration enregistré d’ACT-Wazalendo et Luhaga Mpina, contre la Commission électorale nationale indépendante et le procureur général (AG), selon Mwananchi.