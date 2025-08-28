Le ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé une revalorisation des pensions de retraite, d’invalidité et de survivants gérées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Selon un communiqué officiel publié ce jeudi 28 août 2025, ces pensions connaîtront une augmentation moyenne pondérée de 15 %.

Cette mesure, selon le communiqué, issue d’une étude actuarielle menée par la CNSS, entrera en vigueur dès l’échéance du mois de septembre 2025 et sera appliquée à partir du vendredi 29 août. «Elle vise à renforcer le pouvoir d’achat des retraités et s’inscrit dans une politique de justice sociale et de solidarité nationale, conformément à l’orientation du Chef de l’État, qui place les pensionnés au centre de la politique sociale du gouvernement», peut-on lire dans ledit communiqué signé par le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno.

«Cette décision traduit l’engagement de l’État à soutenir les retraités et à garantir la pérennité du système de retraite en Guinée. Le gouvernement s’engage à poursuivre ses efforts pour l’amélioration continue des conditions de vie des retraités », précise le communiqué.