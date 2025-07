À Fria, les travailleurs de l’usine d’alumine Rusal sont descendus dans les rues ce lundi 28 juillet 2025 pour dénoncer des conditions de travail qu’ils jugent inacceptables. Cette mobilisation, qui a partiellement paralysé les activités économiques de la ville, a suscité une réaction rapide des autorités.

Selon Mamadou Oury Diallo, secrétaire général du collège syndical de Rusal-Friguia, une mission gouvernementale est attendue sur place ce mardi. Il précise que cette avancée a été rendue possible grâce à l’intervention de la ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou. « La ministre nous a appelés pour nous informer qu’une délégation allait venir. Le gouverneur de Boké aussi a pris contact avec nous. La mission sera composée de l’Inspection générale du travail, de l’inspecteur régional de Boké et peut-être de la ministre elle-même. L’objectif est de trouver une solution définitive à ce problème », a déclaré Mamadou Oury Diallo.

Dans l’attente de cette rencontre, les travailleurs ont accepté de suspendre temporairement leur mouvement, tout en maintenant fermement leurs revendications. Ils exigent de l’entreprise Rusal le respect strict de la législation guinéenne, notamment l’application de la convention collective des mini-carrières, en vigueur dans l’ensemble du secteur minier national.

La mission attendue ce mardi s’annonce donc cruciale pour apaiser les tensions et rétablir le dialogue entre les différentes parties. En attendant, Fria reste suspendue à l’issue de ces pourparlers.