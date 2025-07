Dans une publication sur sa page Facebook, Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), s’est exprimé sur le processus de vulgarisation du projet de nouvelle Constitution. Il y réaffirme son soutien aux orientations du Premier ministre Bah Oury, tout en appelant à une véritable appropriation du contenu par les citoyens, loin de toute propagande partisane.

Lors d’une rencontre avec les représentants du mouvement syndical et de la Confédération générale des entreprises de Guinée (CGE-Gui), dans le cadre de la campagne de vulgarisation, le Premier ministre a tenu à clarifier les intentions du gouvernement : « L’objectif n’est pas de faire la propagande du ‘Oui’, mais de permettre à chacun de comprendre le texte, de le partager et d’en débattre librement. Ce que nous souhaitons, c’est une adhésion par l’esprit et par le cœur, car c’est le fondement de la société que nous voulons bâtir. Il faut que le pilier soit solide », a-t-il déclaré.

Réagissant à ces propos, Fodé Oussou Fofana a déclaré : « Je partage entièrement la position du Premier ministre Bah Oury. Et de préciser : « Qu’est-ce que la vulgarisation ? C’est expliquer le contenu du texte constitutionnel dans un langage accessible, pour que chaque citoyen comprenne ce qui est nouveau, ce qui change et ce qui peut guider son choix le jour du vote. »

Il a toutefois critiqué l’attitude de certains membres du gouvernement sur le terrain : « Malheureusement, certains ont déjà enfilé des t-shirts à slogans ‘Oui, oui, oui’, comme si tout était déjà décidé. Personne ne vous a demandé de mouiller le maillot pour faire plaisir à qui que ce soit », a-t-il déploré.

Le vice-président de l’UFDG a rappelé que la priorité devait être la clarté et la sincérité : « Ce qui compte aujourd’hui, c’est de lire, comprendre et restituer fidèlement le contenu de cette Constitution au peuple. C’est cela, la vraie responsabilité. »