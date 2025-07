Longtemps critique acerbe de la junte, l’ex-député de Labé et cadre influent de l’UFDG, Cellou Baldé, s’impose désormais comme l’un des relais les plus actifs du pouvoir de transition. Une volte-face qui illustre les recompositions tactiques à l’œuvre dans la classe politique guinéenne.

La transition politique en Guinée, amorcée après la prise de pouvoir par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), met en lumière un trait récurrent de la classe politique guinéenne : son manque de constance.

Plusieurs figures de l’opposition, autrefois virulentes à l’égard de la junte, se sont progressivement rapprochées du pouvoir transitoire, troquant la critique contre un soutien désormais affiché.

Parmi elles, une figure emblématique : Cellou Baldé. Ancien député uninominal de Labé et coordinateur des fédérations de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à l’intérieur du pays, Cellou était l’un des piliers du principal parti d’opposition dirigé par Cellou Dalein Diallo.

À ce titre, il n’avait de cesse de critiquer la gestion du CNRD, n’hésitant pas à dénoncer publiquement ce qu’il considérait comme une dérive autoritaire de la transition.

En novembre 2023, lors d’un discours prononcé à l’Assemblée générale de l’UFDG, il déclarait que « la transition guinéenne est en train de tanguer », reprochant à la junte son manque de volonté réelle de ramener le pays à l’ordre constitutionnel. Ses propos étaient sans équivoque : « Une transition longue est un risque pour notre pays », avertissait-il alors avec gravité.

Pourtant, quelques mois plus tard, l’ancien parlementaire adopte un tout autre discours. Progressivement, Cellou Baldé opère un virage politique, passant d’une opposition résolue à une posture de collaboration active avec le CNRD.

Son revirement, d’abord discret — on l’aperçoit lors de manifestations de soutien à la junte à Boké, puis à Mamou — devient rapidement assumé.

À Labé, sa ville natale et bastion historique de l’UFDG, il s’affiche désormais aux côtés de membres du gouvernement de transition, notamment les ministres de l’Urbanisme et des Transports. Il y mobilise les populations, les appelant à « sortir de l’opposition systématique » et à « accompagner la dynamique en cours ».

Dans un ton conciliant et volontariste, il invite les citoyens à suivre son exemple : « N’acceptons plus d’être derrière », lance-t-il à Labé.

Un discours en totale rupture avec ses prises de position antérieures, notamment lorsqu’il fustigeait les responsables locaux accusés de collusion avec le régime, comme Elhadj Sampiring Diallo, lors d’un tournoi de football organisé en soutien à la transition.

La trajectoire de Cellou Baldé illustre une tendance plus large dans le paysage politique guinéen : celle d’un opportunisme ambiant, qui brouille les repères idéologiques et interroge sur la solidité des convictions affichées. À mesure que la transition s’éternise, les lignes bougent, les alliances se redessinent — souvent au détriment de la cohérence politique.

Celui qui accusait hier le général Mamadi Doumbouya et les dirigeants de la transition de trahir le combat pour la démocratie en Guinée, se retrouve aujourd’hui confronté aux mêmes accusations.

Donné parmi les cadres susceptibles d’intégrer un futur gouvernement, Cellou Baldé semble mettre à profit la vulgarisation du projet de nouvelle Constitution, cher au gouvernement, pour convaincre ses potentiels parrains, misant sur sa capacité de mobilisation au service de la junte.

Et le choix de Labé, bastion historique de l’UFDG, n’est pas anodin. Ceux qui ont orchestré son redéploiement dans cette ville savent qu’il est stratégiquement placé : à la fois pour défier Cellou Dalein Diallo dans son propre fief, et pour porter le message du pouvoir en place en Moyenne-Guinée.

Une stratégie qui rappelle celle adoptée en 2020, lors de la campagne pour un troisième mandat d’Alpha Condé, lorsque Mouctar Diallo, leader du parti NFD et ancien allié incontournable de l’UFDG, s’était illustré à Pita dans un rôle similaire.

Mais pour celui-ci, la suite… nous la connaissons.