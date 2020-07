Reputation Poll International, l’une des principales sociétés mondiales de gestion de la réputation, classe l’opposant Cellou Dalein Diallo parmi les 100 africains les plus réputés en 2020. Le président de l’Ufdg est d’ailleurs le seul guinéen qui figure dans ce classement.

Avec des critères de sélection basés sur l’intégrité, la visibilité et l’impact, la liste 2020 des 100 africains les plus réputés comprend 47 femmes et 53 hommes de divers secteurs.

Parmi les grandes personnalités qui figurant sur la liste, il y a le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed; Le Dr Paul Enenche du Nigéria, le professeur d’Afrique du Sud Wiseman L. Nkuhlu, chancelier de l’Université de Pretoria et président de Rothschild (SA); l’économiste et homme politique guinéen, Cellou Dalein Diallo et la Camerounaise Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

Seulement deux chefs d’État figurent dans ce classement. Il s’agit de Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame du Rwanda.