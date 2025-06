À l’occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de l’environnement, ce vendredi 27 juin à Conakry, la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Djami Diallo, a dressé un constat préoccupant de la dégradation continue de l’environnement, en Guinée comme ailleurs dans le monde.

Dans son discours, elle a pointé du doigt une aggravation des menaces planétaires, étayée par des chiffres alarmants. « Cette année 2025 est une année charnière pour la cause environnementale, tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle nationale », a déclaré la ministre.

Elle a notamment évoqué plusieurs dates symboliques qui confèrent à 2025 une portée historique : les 10 ans de l’Accord de Paris sur le climat (adopté en 2015), les 20 ans de l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto (2005), ainsi que les 25 ans de commémoration des Journées internationales dédiées à la biodiversité, entre autres.

La ministre a également rappelé que le thème mondial retenu cette année – la lutte contre la pollution plastique – revêt une importance capitale, soulignant qu’il s’agit d’un « enjeu crucial pour la Guinée et pour l’humanité tout entière ».

Elle a par ailleurs alerté sur la triple crise environnementale que traverse la planète : perte de biodiversité, changement climatique et pollution. Une situation qui, selon elle, n’épargne pas la Guinée.«

Les menaces planétaires se sont amplifiées, et les chiffres sont sans appel : “3 milliards de personnes affectées par la dégradation des écosystèmes, 75 % des terres et 66 % des milieux marins altérés, 9 millions de décès prématurés par an dus à la pollution de l’air, et plus d’un million d’espèces menacées d’extinction », a-t-elle souligné.

Par cet appel, la ministre Djami Diallo inscrit les efforts environnementaux de la Guinée dans une dynamique globale et appelle à une mobilisation nationale pour faire de 2025 un véritable tournant en matière de transition écologique.