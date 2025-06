Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique, le gouvernement guinéen a procédé ce vendredi 27 juin 2025 au lancement officiel de la version numérique du Journal officiel de la République de Guinée. La cérémonie, présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme en représentation du Premier ministre, a réuni plusieurs membres du gouvernement.

Accessible via la plateforme https://journal-officiel.sgg.gov.gn, cette initiative marque une avancée significative dans la digitalisation des services publics. Elle vise à rapprocher le droit des citoyens et à renforcer la transparence ainsi que l’efficacité de l’action administrative grâce aux outils numériques.

Dans son allocution, Elhadj Mohamed Kourouma, directeur général du Journal officiel, a insisté sur l’enjeu d’accessibilité : « La facilité d’accès à ce journal d’information légal et officiel est de la responsabilité de l’État. D’où l’objectif principal de cette digitalisation, qui facilitera sans doute l’accès à l’information juridique et sera accessible gratuitement par tous les usagers. »

Pour sa part, le ministre Secrétaire général du Gouvernement, Tamba Benoît Kamano, a salué cette transition comme un tournant majeur : « La mise en ligne du Journal officiel constitue une innovation majeure, un saut qualitatif dans l’accès à l’information légale, réglementaire et administrative. Aujourd’hui en Guinée, le Droit sort de l’ombre et grâce au numérique il devient vivant, accessible, transparent et universel… »

Représentant le Premier ministre, le ministre de la Justice Yaya Kaïraba Kaba a quant à lui souligné les implications de cette réforme pour la justice, l’économie et l’État de droit : « Cette numérisation, pour la justice, représente une avancée structurelle qui permettra aux acteurs de la chaîne de disposer d’un accès rapide, sécurisé et fiable aux textes en vigueur. Pour l’État, un acte de transparence et de bonne foi envers ses citoyens et ses partenaires. Pour les investisseurs, elle garantit la visibilité, la stabilité et la prévisibilité du droit, condition essentielle à toute prise de risque économique. Elle est le miroir direct de notre légalité républicaine. »

Selon la cellule de communication du Secrétariat général du Gouvernement, la plateforme proposera gratuitement 30 000 textes législatifs et réglementaires. À ce jour, plus de 1 100 éditions du Journal officiel y sont déjà accessibles, regroupant plus de 6 000 textes officiels.

Lancée sous l’impulsion du président Mamadi Doumbouya, cette plateforme permet désormais à la Guinée de rejoindre le cercle des pays disposant d’un Journal officiel numérique autonome. Les autorités encouragent citoyens, juristes, institutions et partenaires à s’approprier pleinement cet outil.