Le vice-président de l’Ufdg, Fodé Oussou Fofana a été empêché de quitter la Guinée, à l’aéroport de Gbessia le 15 mai dernier, pour suivre ses traitements à l’étranger. A cet effet, l’opposant s’est montré outré avant d’annoncer des décisions catégoriques.

Dr Fodé Oussou Fofana entend rendre responsable l’Etat guinéen, si quelque chose lui arrive. Cependant, il affirme n’avoir jamais l’intention de demander pardon aux autorités du pays.

« Je n’appellerai pas Alpha Condé pour demander pardon, et dire laissez-moi aller me soigner. Je ne ferai pas ça. Je n’appellerai pas un ministre, le président, et personne par rapport à cette question. Je suis un citoyen guinéen, j’ai le droit d’aller me soigner. Je suis dans mon pays. Même un criminel, vous ne pouvez pas l’empêcher de partir. Quelqu’un est malade, il court des risques de perdre la vie, ce n’est pas une question d’aggravation, mais plutôt réelle. Je respecte le conseil de mon médecin. Maintenant, ceux qui m’empêchent d’aller me soigner honnêtement, c’est de leur responsabilité », a-t-il juré.

Plus loin, ce proche de Cellou Dalein Diallo dit préférer perdre son œil que d’aller demander pardon au chef de l’État afin de sortir le pays. « S’il s’agit d’aller demander pardon à quelqu’un ou aller m’apitoyer pour rencontrer un ministre pour dire, aidez-moi à sortir, je préfère perdre mon œil. Je ne ferai pas ça. C’est une question de dignité, parce que je n’ai absolument rien fait. Je dis pour rien au monde, pour quelques raisons que ce soit, je ne quitterai l’Ufdg. Je ne changerai pas. Personne dans ce pays n’entendra que Fodé Oussou a quitté l’Ufdg pour aller ailleurs. C’est une question de dignité. J’ai du respect pour moi-même. Je souhaiterais qu’on garde de moi, quelqu’un de loyal, de digne, qui tient sa parole. Cette parole, je la tiendrai au prix de ma vie. Ça ne m’empêchera pas de manger, de sortir… », a-t-il réitéré chez nos confrères de Fim FM ce lundi 28 juin 2021.