La deuxième édition du Forum minier Ecobank s’est tenue ce mercredi 28 mai 2025, dans un grand réceptif hôtelier de la capitale guinéenne. Organisé sous le thème « Soutenir et accompagner le secteur minier pour une croissance durable et inclusive», l’événement a rassemblé décideurs publics, acteurs du secteur privé, investisseurs internationaux et partenaires financiers autour d’un enjeu central : le rôle stratégique du financement dans la transformation de l’industrie minière guinéenne.

Dans son discours d’ouverture, Thierno Amadou Bérété, Directeur général Adjoint d’Ecobank Guinée, a salué la confiance renouvelée de ses partenaires tout en réaffirmant la volonté du groupe bancaire de jouer un rôle central dans le développement du secteur : « Notre ambition est simple : vous offrir une expérience bancaire inoubliable et devenir la banque du secteur minier en Guinée », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé les performances remarquables de la banque : une part de marché de 20 % et un bilan de plus de 1,5 milliard USD en 2024. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques du secteur, la banque a mis en place un desk stratégique dédié à l’industrie minière et aux entreprises chinoises, avec une équipe multilingue et une approche guichet unique.

« Ce guichet unique vise à optimiser la chaîne de valeur en proposant des services personnalisés à tous les niveaux : des grands groupes aux sous-traitants, en passant par les employés», a-t-il précisé.

Présent à l’événement au nom du ministre des Mines et de la Géologie, le directeur national des mines, Ousmane Kaba, a mis en lumière les défis et les transformations en cours dans le secteur.

« Ce forum se tient dans un contexte tendu, marqué par une réforme en profondeur du cadastre minier. Il ne s’agit pas de faire fuir les investisseurs, mais d’attirer ceux qui respectent les règles », a-t-il assuré, tout en dénonçant les pratiques bancaires trop conservatrices . « Les banques guinéennes doivent cesser de réaliser des profits sans prendre de risques réels. Il est temps de changer de paradigme », a-t-il martelé, appelant à un passage des banques commerciales à de véritables banques d’investissement.

Il a notamment salué l’exemple de Coris Bank, qui a su financer des projets miniers Greenfield, estimant qu’une institution comme Ecobank dispose des capacités pour faire de même, notamment au bénéfice des entreprises locales.

Prenant la parole à son tour, Ismael Diakité, président de la Chambre des Mines de Guinée, a insisté sur la nécessité de sortir des logiques spéculatives qui encombrent le cadastre minier. « Il vaut mieux travailler dans un contexte professionnel et transparent que de rester avec des rentiers qui accaparent les permis sans rien développer », a-t-il averti.

Pour lui, la durabilité et l’inclusivité du secteur passent par un véritable contenu local de substance. « Ce n’est pas une distribution de petits contrats, mais un partenariat structurant permettant aux Guinéens de devenir des entrepreneurs solides », a-t-il soutenu. Ismael Diakité a également souligné l’apport décisif des partenaires chinois, notamment dans le projet Simandou, dont le financement repose aujourd’hui à plus de 70 % sur des fonds propres. « Grâce à la Chine, nous avons pu rehausser le niveau d’investissement minier en Guinée. C’est une leçon de structuration financière à méditer », a-t-il indiqué.

Les différents intervenants ont convergé vers une même conclusion : pour bâtir un secteur minier durable, les banques doivent prendre des risques à tous les niveaux de la chaîne de valeur – de l’exploration à la logistique, en passant par la transformation locale.

« N’attendez pas que tout le risque soit pris pour venir financer. Impliquez-vous dès la recherche, dès l’exploration », a plaidé M. Diakité, estimant que les banques ont un rôle clé à jouer pour faire émerger un tissu local d’entreprises capables d’assumer des fonctions stratégiques dans les projets miniers.

Ecobank a promis de continuer dans cette voie. À travers son desk minier et sa stratégie d’innovation, la banque entend se positionner comme un partenaire de long terme, capable d’accompagner les ambitions du pays.

Le Forum Minier Ecobank 2025 aura donc été bien plus qu’un événement institutionnel : il marque une étape importante dans la reconfiguration des rapports entre finance, État, investisseurs et acteurs locaux dans un secteur qui représente plus de 85 % des exportations de la Guinée.