Une centaine de sociétés minières ont récemment vu leurs permis de recherche ou d’exploitation retirés et placés dans la « zone de réserve stratégique » de l’État. Face aux nombreuses spéculations suscitées par cette décision, le gouvernement guinéen a tenu à apporter des précisions, en soulignant qu’il s’agit de mesures s’inscrivant dans une volonté de revalorisation du secteur minier, conformément aux orientations nationales.

Dans un communiqué publié à cet effet, les autorités expliquent que cette opération entre dans le cadre de l’assainissement du cadastre minier. Elle repose sur des constats établis par les services techniques du ministère des Mines et de la Géologie (DNG, DNM, SNCPM, IGM et CPDM), à l’issue de missions de contrôle ayant mis en lumière de nombreuses violations du Code minier. Parmi celles-ci figurent notamment : le non-démarrage des travaux dans les délais impartis, une inactivité prolongée sur les sites, le non-paiement des redevances, ainsi que la cession illégale de permis sans autorisation préalable.

«L’assainissement en cours permet de rétablir la lisibilité, la cohérence et l’efficacité de la gouvernance minière. Il facilite l’identification claire des titulaires actifs, améliore la fiabilité du cadastre et prépare le terrain à une réattribution plus rigoureuse et sélective des titres libérés, en tenant compte des capacités techniques et financières des nouveaux opérateurs », affirme le gouvernement, qui y voit également une étape importante dans la « reconquête de la souveraineté sur les ressources naturelles ».

Selon les autorités, cette action traduit la volonté de l’État d’affirmer son « autorité régulatrice », de veiller au respect des engagements contractuels et de garantir une répartition équitable des retombées de l’exploitation minière. « Cette opération envoie un signal fort de crédibilité, aussi bien en interne qu’auprès des partenaires internationaux, en réhabilitant le rôle de l’État comme garant de l’intérêt général et arbitre des ressources stratégiques. Sur le plan économique, cet assainissement crée un espace propice à la relance des investissements structurants. En libérant les titres dormants, il devient possible de relancer l’attribution de permis dans des conditions plus transparentes, plus compétitives et mieux encadrées. Cela offre à la Guinée la possibilité de mieux valoriser ses ressources, d’accroître ses recettes fiscales et de stimuler la création d’emplois locaux et d’infrastructures dans les zones minières », conclut le communiqué.