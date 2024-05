Entamée hier, la phase des plaidoiries de la défense dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit, ce mardi 28 mai 2024, devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.

Dans sa prise de parole, Me Sidiki Bérété a plaidé “non coupable” pour son client Marcel Guilavogui, poursuivi, selon l’acte de saisine, pour six infractions : ‘‘assassinat, meurtre, complicité de viol, enlèvement et sequestration, coups et blessures volontaires, vol à main armée et non assistance à personne en danger’’.

“M. Marcel Guilavogui plaide non coupable. Rien que pour le doute, nous prions ce tribunal qui est entré dans l’histoire à l’acquitter purement et simplement”, a-t-il plaidé en dénonçant l’attitude du ministère public qui a requis la condamnation à perpétuité des accusés avec 30 de sûreté pour “crime contre l’humanité”.

‘‘Monsieur le président, nous sommes surpris qu’en contournant l’acte de saisine c’est à dire l’ordonnance de renvoi que le ministère public change de fusil d’épaule pour vous faire porter le chapeau des Statuts de Rome et vous n’êtes pas une cour, ni une chambre des Statuts de Rome’’, a précisé l’avocat Me Sidiki Bérété.