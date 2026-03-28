Dans un décret rendu public à la télévision nationale ce samedi 28 mars 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs hauts officiers généraux au grade d’officier dans l’ordre national du Collatier.

Selon le texte officiel, ces distinctions viennent saluer « les éminents et loyaux services rendus à la Nation », notamment en faveur de la paix ainsi que du renforcement et de l’élargissement des liens de coopération entre les peuples.

Les officiers élevés au grade d’officier de l’ordre national du Collatier de la République de Guinée sont :

Le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la Présidence de la République ;

Le général Ahmed Mohamed Oury Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile ;

Le général David Haba, directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale ;

Le général Ibrahima Sory Bangoura, chef d’état-major général des armées ;

Le général Balla Samoura, haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire.

Par ailleurs, dans un second décret, le chef de l’État a également décerné la médaille d’honneur du travail dans l’ordre national du mérite aux mêmes officiers supérieurs, à l’exception du général Amara Camara.