Dans le cadre des préparatifs du Hadj 2026, le Secrétariat général des Affaires religieuses (SGAR), en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, annonce le démarrage de la seconde phase des visites médicales des candidats.

Les autorités rappellent que cette étape est obligatoire, conformément au Règlement sanitaire international. Elle impose aux pèlerins d’effectuer une seconde visite médicale et de se faire vacciner contre la fièvre jaune et la méningite. À cet effet, les candidats sont invités à se rendre dans la structure sanitaire où ils ont effectué leur première visite, munis du certificat médical qui leur avait été délivré.

Concernant la vaccination, le communiqué précise que les candidats inscrits par le SGAR ainsi que par les agences privées agréées doivent se présenter avec leur certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue de la seconde visite, ainsi que leur reçu de versement bancaire. En revanche, ceux pris en charge par la Présidence devront uniquement se munir de leur certificat d’aptitude médicale.

Le Secrétariat général des Affaires religieuses indique par ailleurs que les séances de vaccination se dérouleront dans plusieurs structures sanitaires à travers le pays : “A Conakry: l’Hôpital National Ignace Deen, l’Hôpital Régional de Conakry à Enta-Nord, l’Hôpital de l’Amitié Sino-guinéenne et les Centres Médicaux Communaux (CMC), a l’intérieur du Pays les Hôpitaux Régionaux”.

Selon le calendrier établi, la seconde visite médicale a déjà débuté et s’achèvera le lundi 20 avril 2026 à 16 heures. Les séances de vaccination, quant à elles, démarreront le mercredi 1er avril 2026 à 8 heures pour prendre fin à la même date, soit le lundi 20 avril 2026 à 16 heures.

Dans le souci d’assurer un niveau de protection sanitaire optimal avant le départ pour les lieux saints, le SGAR recommande aux candidats de se faire vacciner dès les premiers jours suivant la seconde visite médicale.