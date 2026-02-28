La situation s’est brutalement détériorée au Moyen-Orient. Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran, alors que les négociations sur le nucléaire peinaient déjà à progresser du côté de Genève.

Selon plusieurs sources, les frappes ont visé des infrastructures stratégiques dans différentes villes iraniennes, notamment à Téhéran et Ispahan. Des informations non officiellement confirmées font état de la mort du commandant des Gardiens de la révolution ainsi que du ministre iranien de la Défense.

En représailles, Téhéran a lancé des attaques ciblant des bases américaines situées dans les pays du Golfe ainsi que sur le territoire israélien, faisant craindre un embrasement régional.

Face à l’escalade, la Russie et la Chine ont convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies.

Cette nouvelle flambée de violences ravive le souvenir de ce que certains ont qualifié de “ la guerre de 12 jours en juin 2025 entre l’Iran et l’Israel soutenu par Washington.” Une séquence qui avait déjà profondément fragilisé la stabilité régionale et exacerbé les tensions entre les grandes puissances.