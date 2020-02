Incendie au marché de Siguiri: au moins 1 mort et plus de 150 magasins réduits en cendres

Un incendie d’origine inconnue s’est produit au grand marché de Siguiri dans la nuit du jeudi 27 février, ville située à plus de 700 Km de la capitale Conakry.

Selon le constat fait par notre reporter, l’incendie a fait au moins 1 mort et plus de 150 magasins et kiosques partis en fumée. Situé au quartier Siguiri kôrô 1, le marche (Djoliba) a été construit en 1952.

Selon les témoignages recueillis sur place, c’est au environ de 23 heures que les premières flammes ont été aperçu sur le toit du marché.

Aicha Kébé qui s’est confiée à notre rédaction, assure avoir tout perdue. Elle parle de plusieurs millions de francs guinéens.

Billy Nankouman Keita, depuis Siguiri pour Guinée360.com