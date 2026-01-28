Réuni ce mardi 27 janvier 2026 au Centre technique de Nongo, le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football (FGF) a tenu sa session statutaire bimensuelle. À cette occasion, le sécretaire général de l’instance,Ibrahima Blasco Barry, est revenu sur la tournée européenne du sélectionneur du Syli national, Paulo Duarte, consacrée à la prospection de joueurs binationaux en vue de renforcer l’équipe nationale.

Lors de cette rencontre, le sécretaire général Ibrahima Blasco Barry a fait le point sur la mission conduite par le sélectionneur national, accompagné de son adjoint et du team manager, sous la supervision d’un membre du Comité exécutif, Mohamed Lamine Nabé. Cette tournée a conduit la délégation guinéenne dans plusieurs pays européens, notamment en Espagne, en Italie, en France et en Belgique. “Nous avons parlé de la tournée européenne du sélectionneur national, Paulo Duarté, accompagné de son adjoint, ainsi que du team manager Ousmane Decazy Camara, et tout ceci conduit par un membre du Comité Exécutif, Mohamed Lamine Nabé. Nous avons passé en revue son rapport de mission, mais en raison du fait que la mission n’a pas pu être totalement achevée en ce moment, Mohamed Lamine Nabé séjourne encore en France. Nous avons remis cela pour la prochaine fois”, a-t-il expliqué.

Le président de la FGF s’est toutefois voulu rassurant quant aux résultats obtenus, indiquant que plusieurs joueurs binationaux ont été officiellement approchés et que les procédures administratives sont en cours. “Ce qui est évident, c’est que nous devrions vous dire que la mission s’est très bien déroulée, tant en Espagne, en Italie, en France qu’en Belgique. De nouveaux joueurs binationaux ont été contactés et nous avons donc collecté les documents essentiels pour la procédure de changement de nationalité sportive pour ces joueurs-là. Ceci est en cours”.

Ibrahima Blasco Barry a également évoqué l’évolution de certains dossiers jusque-là en suspens, notamment ceux de joueurs longtemps hésitants à s’engager avec la sélection nationale. “Il y a aussi des joueurs qui sont restés réticents depuis longtemps, qui, de façon formelle, ont donné leur accord de pouvoir accompagner l’Équipe Nationale dans les prochaines compétitions, notamment les prochaines éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Au-delà aussi, nous avons parlé de l’Unité d’Hébergement des équipes nationales ici à Nongo”.

À travers ces différentes démarches, la Fédération guinéenne de football entend renforcer progressivement l’effectif du Syli national et mieux préparer les prochaines échéances continentales, tout en poursuivant la structuration de ses infrastructures techniques.