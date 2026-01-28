Après l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé la levée de l’ensemble des sanctions imposées à la Guinée à la suite du coup d’État du 5 septembre 2021 ayant renversé le président Alpha Condé.

Dans un communiqué rendu public, l’organisation sous-régionale félicite le gouvernement et le peuple guinéens pour le bon déroulement de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 ainsi que pour l’investiture du président Mamadi Doumbouya, intervenue le 17 janvier 2026. Elle encourage les autorités à poursuivre des politiques en faveur de la cohésion sociale, de l’unité nationale et d’une prospérité inclusive au bénéfice de l’ensemble des Guinéens.

« Lève, avec effet immédiat, toutes les sanctions résiduelles contre la République de Guinée et les personnes impliquées dans le processus de transition; réintègre pleinement la République de Guinée dans tous les organes décisionnels de la CEDEAO et dans les activités d’intégration régionale de la Communauté », précise le communiqué.

Face au contexte sociopolitique du pays, l’institution ouest-africaine appelle les autorités guinéennes à capitaliser sur le rétablissement de l’ordre constitutionnel pour renforcer le dialogue national. Elle les invite notamment à intensifier les concertations entre toutes les parties prenantes afin de garantir une large inclusion, la cohésion sociale et un consensus national à l’approche des élections législatives et au-delà. La CEDEAO exhorte également le gouvernement à redoubler d’efforts pour consolider la démocratie, la bonne gouvernance, l’État de droit ainsi que le développement économique et social.

Par ailleurs, l’organisation encourage les États membres, l’Union africaine, les Nations unies et l’ensemble des partenaires internationaux à continuer de « soutenir la stabilisation, la consolidation de la démocratie et le développement durable en République de Guinée ».