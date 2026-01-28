À peine 72 heures après la démission du gouvernement, le Premier ministre Bah Oury a été reconduit dans ses fonctions ce lundi 26 janvier, à travers un décret présidentiel lu à la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG). Une décision du chef de l’État qui n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions.

Abdoulaye Kourouma, président du parti Rassemblement pour la République et le Développement (RRD) et candidat malheureux à la présidentielle, s’est exprimé sur les enjeux de cette reconduction et les attentes placées dans la nouvelle équipe gouvernementale.

Selon lui, le décret présidentiel illustre « un pouvoir discrétionnaire du chef de l’État. Nous félicitons Bah Oury pour la confiance renouvelée et nous l’exhortons à œuvrer pour l’émergence de la Guinée ».

Pour Abdoulaye Kourouma, cette ambition doit s’inscrire dans une dynamique générationnelle portée par l’actuel pouvoir : « notre génération, du pouvoir de Mamadi Doumbouya. Ce qui veut dire que nous avons besoin d’émergence aujourd’hui. »

Le président du RRD estime par ailleurs que l’efficacité de l’action gouvernementale dépendra avant tout de la qualité des hommes et des femmes appelés à diriger les départements ministériels. « Attendons qu’on mette l’équipe en place, voir la qualité des hommes qui vont composer l’équipe. Ce n’est pas le poste qui fait l’homme, c’est l’homme qui fait les fonctions. Le leadership, la vision et les relations sont essentiels », a-t-il déclaré, avant d’insister sur les priorités à inscrire au cœur de l’action publique. « La rigueur, la justice et la lutte contre la corruption doivent être incluses dans les priorités. »

Candidat malheureux à la présidentielle du 28 décembre dernier, Abdoulaye Kourouma se dit également disposé à s’impliquer activement dans la gestion des affaires publiques. Il réaffirme sa volonté de servir l’État, quelle que soit la responsabilité qui lui serait confiée. « À partir du moment où nous reconnaissons notre défaite et félicitons notre challenger, nous sommes disposés à servir la République. Ce n’est pas le poste qui fait l’homme, c’est l’homme qui fait les postes. Quelle qu’en soit la responsabilité qui nous sera confiée, nous serons en mesure de relever les défis avec l’aide de Dieu. »

À travers ces déclarations, Abdoulaye Kourouma rappelle que la réussite de la reconduction de Bah Oury à la Primature reposera sur l’engagement collectif, la compétence des responsables appelés à gouverner et la mobilisation de l’ensemble des Guinéens autour de l’objectif d’émergence nationale.