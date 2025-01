Après la signature du premier contrat d’achat d’une valeur de 277 millions de dollars USD avec Wabtec pour la fourniture d’un premier lot de locomotives en juillet 2024, une nouvelle étape a été franchie dans le cadre de la réalisation du grand projet Simandou. WCS (Baowu et Winning Group) et Wabtec ont signé un nouveau contrat, au bénéfice de la CTG, ce mardi 28 janvier 2025.

L’attribution de ce contrat d’une valeur de 248 millions de dollars représente un jalon majeur dans l’opérationnalisation de la Compagnie du TransGuinéen (CTG), qui, une fois les travaux achevés, assurera l’exploitation de l’ensemble des infrastructures ferroviaires et portuaires codéveloppées par le gouvernement de la République de Guinée, WCS et SimFer, ainsi que tous les équipements roulants qui lui seront transférés. Ce contrat constitue également la seconde tranche des commandes de locomotives destinées aux équipements roulants de la CTG.

Dans le cadre de ces deux contrats, Wabtec fournira des locomotives de type ES43ACi Evolution Series, reconnues pour leur efficacité énergétique et leur performance dans des environnements à haute température. Ces locomotives transporteront le minerai de fer de haute qualité de Simandou sur une voie ferrée multi-usagers de plus de 620 km, reliant les deux mines au port de Morebaya, à Forécariah, au sud de Conakry.

Le directeur général de la CTG, Robin Lu, a souligné que 2025 “est une année cruciale pour le projet Simandou. L’attribution de contrats stratégiques comme ceux destinés à l’acquisition d’équipements roulants constitue un progrès significatif vers l’opérationnalisation de la Compagnie du TransGuinéen, engagée à réaliser le plein potentiel de ce projet transformateur pour la Guinée, en s’assurant notamment, avec l’ensemble de ses parties prenantes, qu’il génère des bénéfices économiques et sociaux tangibles pour les populations le long du corridor du TransGuinéen.”

Le chemin de fer de la Compagnie du TransGuinéen inclut 206 ponts construits, cumulant près de 80 kilomètres, ainsi que 4 tunnels d’une longueur totale de 28 kilomètres, réalisés par le Winning Consortium Simandou. Au-delà de ces réalisations techniques, WCS a toujours mis un accent particulier sur le respect de l’environnement en adoptant des solutions innovantes pour minimiser les émissions de carbone, l’impact écologique et protéger la riche biodiversité guinéenne. WCS souhaite que le TransGuinéen soit une infrastructure durable, tant dans sa phase de construction que dans son exploitation.

“Après presque six années de travaux intensifs, l’acquisition de ces 65 locomotives vient consacrer les progrès incroyables réalisés en un temps record. Cela marque une étape décisive dans la concrétisation de ce projet titanesque. Nous sommes tout près de la ligne d’arrivée”, a martelé Zhang Cheng, représentant de WCS.

La signature de ce contrat d’achat de locomotives représente un vecteur important pour le transport des passagers, des marchandises et des produits agricoles le long du corridor. Cela permettra, entre autres, le développement des zones agricoles, la création de nouvelles villes, de plateformes logistiques et de parcs industriels.

Le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a précisé que la mise en service de ces locomotives permettra à l’État d’engranger des revenus qui seront réinvestis dans le renforcement de la formation technique et professionnelle des jeunes à travers tout le territoire national. Bouna Sylla a rappelé que “20% des impôts et taxes qui seront payés par la CTG en faveur de l’État seront destinés au financement des bourses d’études dans les filières scientifiques et techniques pour les meilleurs élèves et étudiants issus de toutes les préfectures de notre beau pays. De plus, 5% des revenus provenant des mines de SIMFER et de WCS seront alloués à l’amélioration du système éducatif de notre pays. Ces allocations financières contribueront à l’opérationnalisation de Simandou Academy, qui fait partie intégrante du programme Simandou 2040.”