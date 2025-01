L’échéance fixée aux partis politiques pour se mettre en règle arrive à terme le 31 janvier 2025. Ceux qui, d’ici là, n’auront pas rempli les conditions imposées par la Charte des partis politiques risquent une suspension par le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD).

Dans son rapport d’évaluation publié le 28 octobre 2024, le MATD avait recensé 211 partis politiques, parmi lesquels 53 ont été dissous, 54 suspendus temporairement, 37 non évalués et 67 placés sous observation. Parmi ces derniers figurent des poids lourds de la scène politique : le RPG Arc-en-ciel, l’UFDG et l’UFR.

Une période de trois mois avait été accordée aux partis pour se conformer aux exigences de la Charte, une échéance qui expire fin janvier 2025. Pendant cette période, avait prévenu le MATD, les partis peuvent poursuivre leurs activités, mais doivent impérativement régulariser leur situation sous peine de suspension, comme le soulignait le rapport d’évaluation : “En cas de non-conformité, un arrêté de suspension peut être pris.”

Alors que plusieurs formations politiques s’activent pour organiser leur congrès national et répondre aux exigences du MATD, le RPG Arc-en-ciel, l’UFDG et l’UFR semblent accusés d’un retard préoccupant. Les dirigeants de l’UFDG répondent par un vague “très bientôt” sans date précise, tandis que le RPG Arc-en-ciel et l’UFR persistent dans un silence inquiétant, laissant planer un doute sur leur capacité à respecter l’échéance.

Malgré leur poids électoral, ces partis semblent focalisés sur d’autres priorités, au risque de sous-estimer les conséquences de leur retard. Si les exigences du MATD ne sont pas respectées à temps, la suspension semble inévitable, mettant en péril leur légitimité et leur capacité à participer aux prochaines élections.

La situation est critique : à moins d’une organisation rapide de leurs congrès ou d’une hypothétique prorogation accordée par le MATD, ces formations risquent des sanctions lourdes. L’étau se resserre et le temps presse.