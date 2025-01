Invité dans l’émission “On fait le point” sur la RTG, le Premier ministre a apporté des précisions au sujet des 30 milliards GNF initialement alloués à la rénovation de la Primature.

A son arrivée à la Primature, explique Bah Oury, l’utilisation de ce montant pour la rénovation de la primature n’était pas appropriée après que le pays ait connu l’explosion du dépôt des hydrocarbures.

“Le gouvernement éthiopien avait donné un terrain à la République de Guinée depuis 2015 pour la construction de l’ambassade à Addis Abeba. Et rien n’a été fait jusqu’à ce moment-là. Nous avons entamé les travaux de cette ambassade, parce que si rien n’était fait jusqu’à la fin de l’année 2024, le gouvernement éthiopien était en droit de dire, puisque vous ne voulez rien faire, moi je récupère le terrain. Et donc, ça aurait été vraiment une perte et un discrédit sur la scène internationale pour un pays qui est membre fondateur de l’Union africaine. Donc, nous avons prélevé de ce budget de rénovation de la primature, de 2 millions USD (environ plus de 17 milliards GNF), pour l’affecter au Ministère des Affaires étrangères, pour que les travaux puissent commencer incessamment. Et à l’heure actuelle, je sais que les travaux ont commencé. Donc, grosso modo, c’est une idée d’utilisation d’une partie du budget lié à la rénovation, ou du moins à des investissements que nous avons pensé l’utiliser autrement”, a précisé le chef du gouvernement, sans toutefois expliquer si le reste du montant est utilisée ou non.