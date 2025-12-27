Des tirs à balles réelles ont retenti dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025 dans le quartier de Sonfonia, à Conakry, semant la panique et privant de sommeil de nombreux habitants.

Sur place, notre reporter a constaté des traces de sang ainsi que plusieurs impacts de balles visibles sur certaines concessions, notamment au niveau des portails et des fenêtres.

Un ressortissant béninois, qui se présente comme thérapeute, a témoigné au micro de notre rédaction. Il affirme que son frère a été touché par balle lors d’une patrouille militaire menée tôt dans la matinée.

« Vers 6h30 – 7h, beaucoup de personnes étaient sorties de chez elles. Les militaires faisaient une patrouille dans le quartier et ont demandé à tout le monde de rentrer. Les femmes et les voisins sont rentrés, nous aussi. Plus tard, alors que nous étions dans la cour, j’ai entendu deux coups de feu. Je pensais que c’était des tirs en l’air », raconte-t-il.

Selon son récit, son frère se trouvait toujours dans la cour de la concession au moment des tirs. Alerté par des cris à l’aide, le témoin serait descendu et aurait découvert la victime gisant au sol, entourée de plusieurs militaires. « Ils lui demandaient où étaient ses amis. Il saignait beaucoup. Quand ils ont appris qu’il était de nationalité béninoise, ils l’ont finalement laissé », poursuit-il.

La victime, âgée d’environ 25 ans, aurait ensuite été abandonnée sur place, allongée à l’extérieur de la cour, avant d’être finalement embarquée par des hommes en treillis militaires. Les proches affirment toutefois ne pas savoir avec certitude si elle a été immédiatement conduite à l’hôpital. « Nous ne savons pas exactement où il se trouve actuellement. Il n’est pas mort dans la cour, mais il avait perdu beaucoup de sang », précise le témoin.

Les impacts visibles sur les murs, les fenêtres et le portail de la concession laissent penser que les tirs ont été effectués à hauteur d’homme, à l’intérieur même de la cour, selon ce dernier.

Au moment de la publication de cet article, aucune communication officielle n’avait encore été faite par les autorités sur les circonstances exactes de ces tirs ni sur l’état de santé de la victime.