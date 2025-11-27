De nouvelles informations ont émergé au sujet des subventions accordées par l’État guinéen aux candidats engagés dans l’élection présidentielle prévue le 28 décembre. Alors que des doutes persistent quant à la transparence du processus électoral, le parti FRONDEG a rendu public le montant qui lui a été attribué.

Dans un communiqué diffusé jeudi 26 novembre sur sa page Facebook, la formation politique indique que “la Direction Générale des Élections a officiellement remis à nos représentants (…) un chèque de 2 milliards de GNF au titre de la subvention accordée par l’État aux candidats à la présidentielle”.

Le parti dirigé par le candidat Abdoulaye Yéro Baldé affirme que cette enveloppe s’ajoute aux ressources déjà mobilisées pour la campagne.

“Ces ressources viennent s’ajouter à celles que nous avons déjà mobilisées et contribueront à diffuser nos idées et notre programme durant la campagne électorale qui s’annonce”, précise le communiqué.

Le FRONDEG assure également vouloir faire preuve d’une gestion exemplaire des fonds reçus. “Elles seront gérées avec la plus grande rigueur et dans une transparence totale. Nous nous engageons à ce que chaque dépense effectuée dans le cadre de notre campagne réponde aux principes d’intégrité et de responsabilité”, a déclaré le parti.