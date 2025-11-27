Le porte-parole du gouvernement et ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a mis en avant, ce mercredi 26 novembre 2025, les efforts engagés par les autorités de transition dans la lutte contre la corruption. Il a affirmé que la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a traité près de 300 dossiers au cours de l’année 2025.

Selon le ministre, ces résultats témoignent de la détermination du gouvernement à renforcer la lutte contre les pratiques frauduleuses grâce à l’institution chargée de la répression des délits économiques.

« La lutte contre la corruption a amené la structure habilitée à le faire, la CRIEF en l’occurrence, à traiter plus de 226 dossiers au cours de l’année. Au total, 683 personnes sont aujourd’hui devant les juridictions, et 160 milliards de francs guinéens ont été récupérés sur les fonds détournés », a-t-il indiqué.

Ousmane Gaoual Diallo estime que ces actions ont contribué à améliorer l’image de la Guinée, tant sur le plan national qu’international.

« La lutte contre la corruption est un phénomène qui prend de l’ampleur et qui a permis de redorer l’image de notre pays. L’un des résultats concrets est la sortie de la Guinée de la liste grise liée aux pratiques fiscales dommageables », a-t-il soutenu.

Cette communication du gouvernement intervient toutefois dans un contexte de fortes critiques. Plusieurs observateurs et acteurs politiques accusent en effet la CRIEF d’être instrumentalisée à des fins de répression contre les opposants, rappelant que de nombreux scandales révélés sous la transition n’ont pas donné lieu à des poursuites significatives.