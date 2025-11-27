Lancées le 20 novembre 2025, les quatre journées d’évaluation des performances des départements ministériels ont pris fin à la Primature. Un exercice inscrit dans la dynamique de redevabilité et d’efficacité prônée par les autorités de transition.

Lancinet Hawa Doumbouya, Directeur de Cabinet adjoint, a présenté un bilan globalement satisfaisant, soulignant des avancées notables mais aussi des défis à relever.

Selon lui, cette démarche s’inscrit dans le cadre de la lettre de mission confiée au Premier ministre Bah Oury par le Président Mamadi Doumbouya. « La Primature, sous le leadership de M. le Premier ministre, s’est livrée à un exercice consistant à respecter le contenu de la lettre de mission que Son Excellence le Président de la République a bien voulu lui confier », a-t-il expliqué.

Au total, 30 ministères et 2 secrétariats généraux ont été évalués. À l’issue de cette session, le Directeur de Cabinet adjoint affirme que la Primature se dit encouragée par la mobilisation et les progrès observés. « Il ressort de ces quatre jours d’activité intense une satisfaction du pôle évaluateur », a-t-il déclaré.

Il attribue cette satisfaction autant à la qualité du travail réalisé par les équipes qu’à l’engagement des départements concernés. « Il y a une large appropriation, par les sectoriels, du canevas et de l’outil mis à leur disposition. Et surtout, il y a eu des réalisations significatives dans tous les secteurs. Je dis bien dans tous les secteurs. »

Si certains ministères ont fait état de difficultés parfois majeures, il estime que cela fait partie intégrante du processus d’amélioration de l’action publique. « Ces sectoriels ont remonté certaines difficultés, non des moindres. Il nous revient désormais de les examiner et de les rapporter au Premier ministre, qui pourra à son tour les transmettre au Président de la République. »

Il s’est également félicité de la montée en puissance de la collaboration intra et inter-ministérielle. « Nous avons compris qu’une certaine synergie est en train de se construire, d’abord au sein des ministères, mais aussi entre eux. »

Interrogé sur l’absence de certains ministres lors des présentations, Lancinet Hawa Doumbouya a tenu à clarifier la situation. « Effectivement, c’était un choix de la Primature. (…) Il nous a semblé nécessaire que les équipes sectorielles soient pilotées par les secrétaires généraux afin de favoriser des échanges techniques. »

Il précise toutefois que les documents présentés ont bien été élaborés sous la supervision directe des ministres. « Le rapport présenté est le fruit d’un travail entièrement conduit sous le leadership des différents ministres. »

Le Directeur de Cabinet adjoint a salué la forte mobilisation des acteurs impliqués dans ce processus. « Tous les acteurs majeurs étaient autour de la table. Sans tabou, nous avons discuté et échangé », a-t-il indiqué, exprimant par ailleurs sa gratitude envers les équipes de la Primature et les départements concernés. « Je voudrais remercier très sincèrement le Premier ministre, les conseillers de la Primature, les consultants qui m’ont accompagné, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette évaluation. »

Pour lui, les résultats obtenus montrent que le gouvernement est sur la bonne voie, même s’il doit rester pleinement mobilisé. « Aujourd’hui, les résultats sont élogieux. (…) Nous sommes interpellés pour mieux servir nos concitoyens, ici et ailleurs, afin que l’action gouvernementale gagne encore en efficacité. »

Il a conclu en rappelant que l’appréciation finale de cette session reviendra au Premier ministre, auquel il revient d’approuver les conclusions de l’exercice. « L’appréciation générale de cette évaluation viendra de M. le Premier ministre, Chef du Gouvernement, qui m’a mandaté pour conduire l’opération d’évaluation des performances des ministères, session 2025. »