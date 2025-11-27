Lors d’une table ronde consacrée au financement de l’électrification rurale, organisée mercredi à Conakry, le ministre de l’Énergie, Namory Camara, a réaffirmé la volonté du gouvernement d’étendre l’accès à l’électricité sur l’ensemble du territoire. Selon lui, l’électrification des zones rurales ne doit plus être considérée comme une charge budgétaire, mais comme une véritable opportunité économique.

« L’électrification rurale, comme j’aime souvent le dire, ne constitue pas une dépense. C’est un marché, un levier de croissance, un multiplicateur de valeurs », a déclaré le ministre, soulignant les bénéfices socio-économiques attendus pour les localités concernées.

Il a rappelé que chaque zone électrifiée génère « de nouvelles opportunités pour l’agro-industrie, un environnement propice aux start-up et aux PME, un terreau favorable au numérique, à la santé, à l’éducation, ainsi qu’un cadre stable pour les investisseurs privés recherchant des projets durables et à fort impact social ». La mise en œuvre de ces projets, a-t-il ajouté, s’appuie également sur l’implication d’opérateurs privés.

Namory Camara a insisté sur l’immense potentiel économique du monde rural. « Avec plus de 60 % de notre population vivant en milieu rural, le potentiel de croissance est unique en Afrique. Le déploiement des mini-réseaux, du solaire photovoltaïque, des solutions hors réseau et des infrastructures de distribution représente un champ d’investissement considérable, soutenu — et c’est essentiel — par des cadres réglementaires destinés à sécuriser et rentabiliser les projets », a-t-il affirmé.

Évoquant la stratégie gouvernementale, le ministre a rappelé l’objectif d’atteindre l’accès universel à l’électricité. « Le Plan national de l’électrification rurale propose aujourd’hui un modèle technico-financier clair, une cartographie précise des zones d’intervention — plus de 26 000 localités à électrifier — ainsi qu’une priorisation des projets. Notez-le bien : le ministre de l’Économie et des Finances, le Premier ministre et, surtout, le président de la République sont pleinement engagés à accompagner le pacte national de l’énergie et l’accès universel à l’électricité », a-t-il conclu.