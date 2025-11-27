À l’approche de l’élection présidentielle du 28 décembre, la Haute Autorité de la Communication (HAC) annonce la tenue d’une rencontre avec les acteurs majeurs du secteur médiatique guinéen.

Dans un communiqué officiel, l’institution indique que « les responsables des associations de presse, les directeurs des médias publics et privés, ainsi que les journalistes et techniciens de la RTG impliqués dans la couverture du scrutin » sont invités à une réunion stratégique.

La rencontre est prévue ce vendredi 27 novembre 2025 à 11 heures, au siège de la HAC, à Kaloum.

Elle intervient à la veille du lancement officiel de la campagne électorale et vise, selon l’autorité de régulation, à « coordonner et harmoniser la couverture médiatique du processus électoral ».