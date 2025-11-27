Le Premier ministre Bah Oury est revenu, ce jeudi 27 novembre 2025, sur les raisons de son opposition au troisième mandat de l’ancien président Alpha Condé. Cinq ans après les faits, il affirme avoir voulu contribuer à mettre fin à une crise politique qui, selon lui, a pris en otage la Guinée.

Lors du lancement du FUGAS, le chef du gouvernement a rappelé le contexte dans lequel certains acteurs politiques avaient rejeté la perspective d’un troisième mandat.

« Sur la question de la refondation : pourquoi certains d’entre nous avaient dit que le troisième mandat, et ce qui gravite autour, marquerait la fin d’un cycle politique dans ce pays ? Parce que, objectivement, la société guinéenne n’était plus dans une situation d’acceptation du statu quo intérieur », a-t-il déclaré.

Évoquant le renversement d’Alpha Condé, le 5 septembre 2021, Bah Oury estime que ce changement résultait d’une dynamique sociale devenue inéluctable.

« La maturation sociale avait atteint un niveau tel, et le processus de transformation des sociétés était tel qu’il fallait nécessairement changer. Ceux qui persistaient à maintenir le statu quo étaient destinés à être balayés — ce qui a été fait le 5 septembre 2021 », a-t-il ajouté.

Pour le Premier ministre, cette situation ne relève pas d’une exception guinéenne. « La crise de l’apartheid, la situation de l’apartheid aussi, lorsqu’on approfondit les analyses… Donc la question du changement, la question de la refondation, était indispensable. Elle devait permettre à cette transition d’offrir à la Guinée un saut qualitatif important, et c’est ce qui est en train d’être fait par le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya », a-t-il poursuivi.

Revenant sur la récurrence des crises depuis l’indépendance, Bah Oury appelle à un travail de fond pour comprendre les ressorts profonds des tensions guinéennes.

« Maintenant, lorsque l’on voit les crises que ce pays a connues de manière récurrente, en moyenne tous les dix ans, avec les tragédies, on se pose la question : quel est le problème ? Depuis l’indépendance, est-ce une crise politique qui est à la base de ces turbulences, ou bien autre chose ? Je lance un chantier : les sociologues, les historiens et les autres nous permettront d’y voir clair. Je crois que depuis l’indépendance la raison fondamentale du vote du “non” était beaucoup plus liée à une situation sociale. »

Et de conclure : « Je crois que le processus de l’évolution du pays, la crise sociale qui se transforme très rapidement en un autre type de crise, une crise politique, est apparu comme la chose la plus visible, mais la vraie raison était en dessous. »