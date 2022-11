Dans la réalisation de ses activités annuelles, le Centre des jeunes dirigeants (CJD) a organisé une session d’échange ce samedi 26 novembre 2022 sur la thématique de la gestion des risques.

Animée par deux responsables de sociétés d’assurances de la place, cette session a permis aux différents chefs d’entreprises de l’organisation d’être plus outillés sur le fonctionnement des services d’assurances.Sékou Mohamed Savané, vice-président du CJD, a expliqué l’objectif de cette séance et son apport aux différents membres : « L’idée d’organiser cette activité s’inscrit dans le cadre du chronogramme annuel que nous déroulons,mais aussi d’échanger avec certains collaborateurs par rapport à un certain nombre de sujets donnés pour pouvoir performer et rehausser le niveau des membres. A la sortie de cette plénière, nous sommes assez outillés pour pouvoir s’approcher maintenant de ces assureurs. Quid à souscrire à une politique d’assurance pour préserver nos différentes activités. »

Youssouf Keïta, DG adjoint de NSI assurance et panéliste, a remercié le CJD de l’initiative et a rappelé l’importance de l’assurance pour les PME : « Aujourd’hui le taux de pénétration des assurances en Guinée est autour de 0,35%, c’est-à-dire moins d’un pourcentage (-1%). Ça veut dire que nous avons plus de 90% de la population qui ne consomme pas les produits d’assurances.Je remercie la CJD pour l’organisation de ce panel autour de la gestion des risques parce que toutes les entreprises qui évoluent dans les différents secteurs d’activités sont exposées à des risques opérationnels. Donc le thème de ce jour a permis de voir comment on peut maîtriser ces risques et les transférer à une compagnie d’assurance. Je pense que les échanges que nous avons eus ont permis de montrer aux différents chefs d’entreprises l’importance d’avoir leur couverture d’assurance pour la pérennité de leurs activités. »

Ibrahima Ba, Directeur commercial et marketing à UGAR- Activa et Activa Vie, a indiqué que ces échanges étaient très importants car les jeunes entrepreneurs : « Pour nous, c’était important de donner la bonne information aux jeunes dirigeants d’entreprises pour qu’ils puissent évaluer les risques qu’ils encourent en tant qu’entrepreneurs, qu’ils puissent les identifier d’abord, les évaluer et ensuite les faire prendre en charge en partie par les assureurs. Donc, nous, étant assureurs, je pense que c’était à nous autres d’amener la bonne information et la bonne communication à ces jeunes qui veulent être des bonnes entreprises. Qu’ils sachent que s’assurer c’est transférer le risque que vous avez par rapport à une situation donnée à un assureur qui a une capacité financière pour pouvoir faire face au sinistre quand il se produit. »

Avec près de 32 membres à son actif, le Centre des jeunes dirigeants de Guinée contribue de façon considérable à non seulement réduire le chômage dans le pays, mais il participe également à créer une élite de jeunes entrepreneurs de par ses plénières de formation tout en se conformant au standard des marchés internationaux.