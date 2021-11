Dr Youssouf Boundou Sylla a été installé, vendredi 26 novembre 2021, dans ses fonctions de Secrétaire général du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

En présence des cadres du département, le Dr Youssouf Boundou Sylla a dit avoir mesuré à sa juste valeur la confiance que le président de la République a bien voulue placer en sa personne en le nommant à ce poste.

«En effet, depuis le 5 septembre 2021, date de prise effective du pouvoir par le CNRD, la Guinée vit au rythme d’une transition inclusive et apaisée. En ce qui me concerne, je m’engage ici et maintenant à œuvrer sous l’autorité de Monsieur le président de la République, du Premier ministre Chef du gouvernement, de mon ministre et de l’ensemble de mes collaborateurs directs et indirects au rayonnement de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle dans notre pays. Compte tenu des ambitions de notre pays de devenir une nation exemplaire dans la sous-région et dans le monde, il nous faut qualifier et valoriser l’enseignement technique et professionnel dont l’importance n’est plus à démontrer pour la lutte contre le chômage, la construction et le développement socio-économique de notre pays. Nous sommes donc résolus à relever les défis les plus importants dans ce domaine pour répondre aux attentes des autorités et la population», assure le nouveau Secrétaire général du département de l’Enseignement technique.

Les priorités ont été déjà déclinées par le chef de ce département dès le jour de sa prise de fonction, rappelle monsieur Youssouf. «Je m’investirai activement dans l’accomplissement de celles-ci conformément à la lettre de mission du premier ministre, la vision du CNRD et celle du président de la République», a-t-il promis, avant de tendre la main aux travailleurs du département pour « une collaboration franche, sincère et loyale, condition sine qua non pour la réussite du travail d’équipe, emprunt du professionnalisme et surtout du patriotisme pour relever les défis de la transition dans le secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. »

Le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a martelé que Dr Youssouf Boundou Sylla exercera dans un département “orphelin d’un système à la traîne dans un grand besoin de reconstitution et de refondation”.

«Notre secteur est oublié. Il faut le mettre à la lumière pour que tout le monde puisse comprendre que la Guinée ne se construira pas sans les ouvriers de qualité, sans les enfants de qualité, sans une réinsertion socioprofessionnelle de ces enfants. La Guinée ne se développera pas si nous n’avons pas une main d’œuvre qualifiée, si nous n’avons pas une force de travail capable de prendre en charge notre économie réelle, surtout la production nationale. Nous avons des écoles sans programme», a signalé Alpha Bacar Barry.

«Nous avons des écoles qui ont des programmes mais qui n’ont pas d’infrastructures, donc qui n’ont pas de salles de classe. Nous avons vu des écoles qui accordent une très petite place à l’hygiène et à la salubrité dans laquelle les enfants devraient pouvoir évoluer. Nous avons des écoles qui ne connaissent pas le digital, qui n’ont jamais eu du contenu digital. Nous avons des écoles qui sont mal gérées, très mal gérées. Nous avons des écoles vétustes qu’il faut réhabiliter. Nous avons un système éducatif où des hommes et des femmes sont employés pendant les 30 et 40 dernières années à travailler très dur, à travailler des fois sans rémunération et qui ont aujourd’hui l’âge d’aller à la retraite. Et nous avons donc l’obligation de reconstituer la relève et de qualifier la démarche de formation», a ajouté le ministre.