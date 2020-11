Le Syli National U20 a été éliminé en demi-finale du tournoi UFOA Zone A par la Gambie et ne participera pas à la prochaine CAN de sa catégorie prévue en Mauritanie.

Si elle a réussit un sans faute durant la phase de poule, la sélection nationale U20 n’a pas tenue son rang face à la Gambie en demi-finale. Mal embarquée grâce à un but contre son camp de Kerfala Camara à la 30e sur corner, l’équipe guinéenne a eu les ressources de revenir au score en début de seconde période. L’insaisissable Abdourahamane Bah surgit sur un ballon aérien et place une tête imparable qui finit au fond (49e, 1-1). Quelques minutes plus tard, il obtient un penalty que son coéquipier Alya Touré ne concrétisera pas malheureusement (51e, 1-1). Une opportunité qui coûtera cher à Dian Bobo et ses poulains. La Gambie sort la tête petit a petit et concrétise cette domination. A la 65e, Kadiali surprend le portier guinéen d’une splendide frappe enroulée qui fait mouche (2-1).

Sur ce score de deux buts à un, la Guinée quitte ce tournoi UFOA et rate par la même occasion, le seul billet de sa zone qualificatif pour la prochaine CAN U20 qui se déroulera en Mauritanie. Tant de regrets…

Publicité

@JeuneElhadj