Deux mois après avoir quitté l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD), le président du Parti du rassemblement pour la République (RPR), Diabaty Doré, est enfin sorti de son silence. Ce dimanche 26 octobre 2025, il a livré les raisons qui ont motivé sa démission, affirmant qu’elle était liée à sa volonté de participer pleinement au processus électoral en cours dans le pays.

Dans un courrier adressé le 7 septembre dernier au président de l’ANAD, Cellou Dalein Diallo, Diabaty Doré n’avait pas clairement exposé les motifs de son départ.

Interpellé sur le sujet lors de son passage à l’AG Fouti-Laffidi, le leader du RRP est revenu sur cette décision. “La démission s’était motivée par rapport à la participation aux élections ”, a-t-il expliqué, précisant que l’initiative de cette démission ne venait pas de lui personnellement, mais de son parti.

“Ce n’est pas moi qui ai mis en place la démission, c’est le parti. On m’a dit président, le processus électoral est engagé. Qu’est-ce qu’on fait ? Nous sommes une jeune formation politique et on crée une formation politique pour l’exercice du pouvoir. Et pour exercer un pouvoir (…) Parce que nous avons suivi la communication du président Cellou Dalein qui disait qu’il ne participerait pas à notre élection.”

Selon lui, la décision a été prise à la suite de larges consultations internes. “Après avoir écouté et examiné les revendications des responsables et militants de mon parti, j’ai pris la décision qui me semblait la plus adéquate. Il fallait accepter, en tant que président, les 90 % de la structure qui demandaient la démission. Ce n’est autre que pour participer au développement de notre processus électoral. Parce qu’on veut compétir à la présidentielle, au niveau des législatives et des communales”, a-t-il insisté.

Le président du RPR a toutefois tenu à souligner que son départ de l’ANAD s’est déroulé dans un climat apaisé et respectueux. “Avant de le faire, croyez-moi, tous les leaders de l’ANAD ont été consultés”, a-t-il conclu.