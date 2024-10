Le vendredi 25 octobre 2024, les Conseillers nationaux ont participé à un atelier de formation en justice transitionnelle, organisé par l’Institut Louis Joinet. Cette initiative s’inscrit dans un mouvement vers un ordre démocratique irréversible, marqué par l’élaboration d’une nouvelle Constitution inclusive et représentative. Ce document, une fois validé par référendum, promet de jeter les bases d’une gouvernance démocratique solide et d’élections libres et transparentes.

Dans le contexte guinéen, où l’histoire est chargée de violations des droits de l’homme et de défis en matière de réconciliation, cette formation prend une résonance particulière. Les législateurs ont un rôle crucial à jouer dans ce processus, et l’atelier vise à les doter des outils nécessaires pour promouvoir la paix sociale et l’unité nationale.

Le Président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a souligné que cette formation ne se limite pas à la période transitoire, mais sert également à renforcer les capacités des Conseillers pour structurer efficacement la Guinée de demain. Avec un engagement renouvelé envers leur mission, les Conseillers sont désormais mieux préparés à œuvrer avec intégrité et responsabilité, garantissant ainsi la durabilité des réformes en cours.

L’initiative de l’Institut Louis Joinet, saluée par le Président du CNT, témoigne de l’importance de l’expertise internationale dans ce processus crucial. Ce moment marque un tournant dans l’histoire du pays, où les enjeux de la justice transitionnelle deviennent fondamentaux pour bâtir une société plus juste et inclusive.