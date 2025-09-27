La Guinée est entrée dans une nouvelle ère institutionnelle. Ce vendredi 26 septembre 2025, le président de la Transition a promulgué la nouvelle Constitution, quelques heures seulement après la validation des résultats définitifs du référendum du 21 septembre par la Cour suprême.

Ce texte, désormais loi fondamentale de la République, marque une étape majeure dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel.

Parmi les réactions enregistrées, celle de Mamadou Sylla, président de l’Union démocratique de Guinée (UDG), attire l’attention. L’ancien chef de file de l’opposition parlementaire, qui avait activement soutenu le projet de nouvelle Constitution, s’est dit globalement satisfait, tout en notant la célérité de la procédure.

« C’est bien. Vous savez, nous avons fait campagne pour le “oui”. Si le “oui” a été adopté, avec tout ce qui s’est passé rapidement, on peut dire que la Transition est désormais derrière nous. Nous entrons maintenant par la grande porte dans l’ordre constitutionnel. Voilà, c’est vraiment un sentiment de satisfaction », a-t-il déclaré.

Mamadou Sylla a également exprimé sa fierté personnelle face à l’aboutissement du processus.

« Cela m’a donné une certaine fierté. D’abord, ça m’a touché, et puis je suis allé jusqu’au bout de cette affaire. Donc vraiment, c’est une bonne chose pour le pays », a-t-il ajouté.