Les deux représentants guinéens en campagne africaine viennent de réaliser un exploit remarquable au premier tour préliminaire.

En Ligue des Champions, le Horoya AC a renversé les lybiens de Al Hilal Benghazi, s’offrant ainsi le ticket qualificatif pour le second tour.

De son côté, engagé en Coupe de la CAF, le Hafia FC s’est qualifié sans surprise face à Bhantal FC.

Les matchs retour du premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF ont débuté ce vendredi 26 septembre sur les pelouses africaines.

Le Horoya AC s’offre une qualification renversante

Battu à la manche aller (1-0), à Benghazi, le champion de Guinée en titre a reçu le club Lybien, Al Hilal ce samedi à Bamako, au stade Mamadou Konaté.

Le club de matam s’est montré renversant en s’imposant (2-0) face aux Lybiens grâce à Gnagna Barry (30′) et de Mohamed Keita (90+2′).

Grâce à ce succès, les rouge et blalc valident leur billet pour le deuxième et dernier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF pour cet exercice 2025-2026.

Au second tour, le Horoya AC pourrait affronter le club Marocain de l’ASFAR ( club historique de l’armée royale marocaine) qui s’était imposé (0-2) à l’aller face au Real de Banjul. Le match retour est prévu demain, dimanche.

Le Hafia FC se qualifie malgré sa défaite

Après sa victoire écrasante (0-3) au match aller en déplacement à Freetown le Hafia FC a reçu hier vendredi 26 septembre à Abidjan, le club léonais Bhantal FC en marge de la manche retour.

Disputée au stade Alhassane Ouattara d’Ebimpé, la rencontre s’est soldée par une défaite (2-3) du vice-champion de Guinée.

Une victoire de Bhantal FC qui n’a malheureusement pas suffi pour éliminer le club guinéen qui gagne sur l’ensemble des deux matchs sur le score de 5-3, ce qui permet aux vert et blanc de Dixinn de poursuivre l’aventure dans cette campagne. Au secon tour préliminaire, le Hafia FC défiera le club algérien, le CR Belouizdad.

Le dénouement attendu en octobre !

Les rencontres du dernier tour préliminaire sont programmées entre les 17 et 19 octobre (aller) et les 24 au 26 octobre (retour).

C’est à l’issue dernières confrontations que seront enfin connus les qualifiés pour la phase de groupes en coupe de la CAF et en Ligue des Champions, CAF.