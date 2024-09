Les événements survenus dans la journée du jeudi 26 septembre 2024, au centre administratif de Kaloum continuent de susciter le débat en Guinée.

Malgré le communiqué de la Présidence rassurant les citoyens en les invitant à vaquer à leurs activités, des observateurs notent un manque de sérénité au sommet de l’Etat.

C’est le cas de Mamadou Kaly Diallo, activiste des droits de l’homme qui invite les dirigeants à tirer les leçons de cette situation. “Cela devait inspirer, les dirigeants, les autorités, à mettre en place un cadre de dialogue serein et sincère afin que tous les acteurs socio-politique puissent se retrouver, échanger, évaluer et se projeter dans le cadre d’une entente et pour de bonnes perspectives en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel apaisé”, a suggéré Kaly Diallo, rappelant que le manque de dialogue entre les acteurs peut être une source de conflit.

“L’incompréhension, la mésentente entre les acteurs est source de conflit et le plus souvent ce manque de dialogue entraîne les violations des droits de l’homme. Puisque quand une entité n’est pas contente il est tout à fait normal d’exprimer le mécontentement ou la joie à travers des manifestations. Et le plus souvent lors de ces manifestations, il y a l’usage disproportionné de la force, on enregistre des cas d’arrestation et des détentions. Donc c’est très important ce cadre de dialogue dont je parlais tantôt”, a martelé l’activiste.