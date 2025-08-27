Le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) a exprimé, ce mercredi 27 août 2025, son opposition à la date du 15 septembre fixée par le ministère de l’Éducation nationale pour l’ouverture des classes.

Réunis en assemblée générale à leur siège, les syndicalistes ont dénoncé l’absence totale de concertation. Selon eux, contrairement aux pratiques des années précédentes, aucune rencontre préparatoire n’a eu lieu avec les structures concernées. « Nous avions l’habitude, avec les gouvernements précédents, que chaque rentrée scolaire se prépare avec l’association des parents d’élèves (FEGUIPAE) et les syndicats de l’éducation : SLECG, FSPE et SNE. Rien que l’année dernière, nous avions été conviés autour de la table. Pourquoi pas cette année ? », s’est interrogée Kadiatou Bah.

Elle affirme avoir appris la décision du ministère sur les réseaux sociaux. « L’ouverture administrative est annoncée pour le 8 septembre et la rentrée pédagogique pour le 15, sans que nous ayons été ni informés, ni impliqués », a-t-elle dénoncé.

Aboubacar Soumah, de son côté, estime que le département de l’Éducation cherche à marginaliser les syndicats, malgré leur rôle dans la stabilité sociale du secteur. « Tous les problèmes posés au niveau de l’éducation, nous avons accepté de discuter avec le département pour trouver des solutions. Même si elles n’étaient pas satisfaisantes, nous avons cédé, dans l’esprit de la refondation. Depuis l’avènement du CNRD, il n’y a eu aucun mouvement de grève. Mais aujourd’hui, le ministère veut piétiner nos droits et ne nous considère plus », a-t-il martelé.