Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a pris part ce mardi 27 août à la Rencontre des entreprises de France (REF 2025), organisée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

Dans un message publié sur sa page Facebook, l’ancien Premier ministre a indiqué que Patrick Martin, président du MEDEF, a ouvert la rencontre par un discours consacré aux risques et menaces pesant sur le libre-échange et le multilatéralisme, aux conséquences de la guerre commerciale, aux défis liés à la transition énergétique ainsi qu’aux enjeux de l’intelligence artificielle. Le patron des patrons français a également évoqué l’impact de ces facteurs sur la compétitivité des entreprises et sur le rôle de l’État.

« Nous avons ensuite assisté à plusieurs panels animés par d’éminentes personnalités du monde politique et économique, qui ont approfondi les questions soulevées par le président du MEDEF dans son discours d’ouverture », rapporte Cellou Dalein Diallo.

L’invité d’honneur de cette édition, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a présenté le programme « Sénégal 2050 », mettant en avant les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, attirer les investissements et stimuler la croissance.

À sa suite, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances du Maroc, a pris la parole. Elle a exposé la vision du Royaume chérifien pour renforcer la coopération euro-africaine, plaidant pour que ce partenariat devienne un moteur d’avenir. Devant un auditoire attentif et chaleureux, elle a souligné que la transition énergétique, le numérique et l’éducation de la jeunesse constituent les véritables leviers de compétitivité et de prospérité partagée.