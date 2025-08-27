Le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 guinéenne, Moussa Moïse Camara, quitte le Wakriya AC de Boké après une collaboration aussi longue que fructueuse. L’attaquant s’est officiellement engagé pour quatre ans avec Al Merreikh SC, l’un des clubs phares de la première division soudanaise.

Courtisé récemment par plusieurs clubs, notamment en Algérie et en Afrique du Sud, le buteur guinéen a finalement choisi de poser ses valises au Soudan. Il rejoint ainsi les vestiaires d’Al Merreikh Sporting Club, véritable institution du football soudanais.

L’annonce de son transfert a été faite ce mardi par les deux parties.

Auteur de 14 réalisations la saison dernière en championnat, Camara s’est également illustré sur la scène continentale en inscrivant un but lors du CHAN 2024 face à l’Afrique du Sud.

Désormais, le buteur guinéen tourne une nouvelle page de sa carrière et se lance dans un nouveau défi sur le continent africain.