Le ministère des Transports a annoncé, ce mercredi 27 août 2025, la suspension de deux hauts responsables de la Direction nationale de la marine marchande. Sont concernés Paul Moussa Diawara, directeur national, et son adjoint Aly Nabé, tous deux écartés de leurs fonctions « jusqu’à nouvel ordre » pour faute lourde.

Afin d’assurer la continuité du service, le ministre des Transports a désigné un intérimaire.

« Monsieur Mamoudou Keita, conseiller chargé des questions de transports terrestres et maritimes, est chargé d’assurer les fonctions de directeur national par intérim de la Direction nationale de la marine marchande », précise l’article 2 de la décision.

Le ministère ajoute que « le secrétaire général du ministère des Transports et l’Inspection générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera ».

Nos tentatives de joindre le Directeur national de la Marine marchande sont avérées vaines.