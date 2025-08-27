La récente déclaration de Taliby Dabo à Kankan, affirmant que les activistes du FNDC Oumar Sylla alias Foniké Mengué et Mamadou Billo Bah ne sont pas portés disparus mais « détenus volontairement pour des raisons de sécurité nationale », a ravivé l’espoir de plusieurs familles confrontées à la disparition de leurs proches. Parmi elles, celle du journaliste Habib Marouane Camara, introuvable depuis le 3 décembre 2024.

Dans un entretien accordé à Guinée360, son épouse, Mariama Lamarana Diallo, dit osciller entre douleur et espoir. « Les propos de M. Taliby Dabo ont ressuscité, en quelque sorte, l’espoir qui vit en moi. En tout cas, c’est ce que je souhaite : que ce qu’il dit soit vrai, que mon mari soit dans l’état qu’il décrit, bien nourri, bien logé, bien habillé, bien traité, en un mot », confie-t-elle.

Pour autant, cette lueur d’espoir reste teintée de scepticisme. « Personnellement, je n’ai aucune preuve. Je suis toujours sans nouvelles. Je ne peux donc ni l’affirmer ni le confirmer. Mais cela n’enlève rien à mon courage, ni à ma volonté de persévérer et de patienter, le temps qu’il faudra», ajoute-t-elle.

Depuis huit mois, la famille de Habib Marouane Camara multiplie les démarches pour obtenir des réponses, sans succès. « On a beaucoup marché, on a mené des enquêtes par-ci, par-là, approché certaines personnes. Mais tout cela s’est avéré vain. Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune réponse », regrette-t-elle.

Épuisée par cette attente, Mariama Lamarana Diallo interpelle directement les autorités guinéennes : « Je demande aux autorités, à la justice guinéenne, de s’impliquer davantage. Depuis le début de cette affaire, j’ai tout tenté. Mais jusqu’ici, je n’ai eu aucun retour. Même le procureur de la République, qui avait promis de mener des enquêtes, ne nous a donné aucune nouvelle », déplore-t-elle.

Derrière cette attente se cache une douleur profonde et constante. « Franchement, je suis dans la désolation. Je suis dans une tristesse totale. C’est vrai, je sors, je rencontre des gens, je souris… mais je ne suis pas moi-même. Je me retrouve seule avec ce grand vide impossible à combler », confie-t-elle.

Cette absence pèse aussi lourdement sur les enfants : « Ils grandissent chaque jour en ressentant le manque de leur père. Mon deuxième garçon vient d’avoir cinq ans… c’est un enfant malade, qui souffre d’un retard de croissance. Il a besoin de la présence de ses deux parents pour évoluer normalement. C’est un poids immense que je porte seule », raconte-t-elle avec émotion.

Dans un ultime appel, l’épouse du journaliste disparu renouvelle sa demande aux autorités : « Je souhaite vraiment que les autorités s’impliquent afin que mon mari soit retrouvé. C’est tout ce que je demande. C’est tout ce que je souhaite », lance-t-elle dans un cri du cœur.