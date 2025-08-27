À l’occasion d’une rencontre organisée ce mercredi 27 août 2025 avec les acteurs sociopolitiques, le président de la Haute autorité de la communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, a annoncé de nouvelles mesures de régulation en vue du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre.

Il a révélé qu’une commission spéciale a été mise en place pour contrôler les contenus de campagne avant toute diffusion à la télévision nationale. “Les journaux de campagne vont être préalablement vus, entendus par notre commission avant d’être diffusés. Donc à ce niveau, il n’y a aucun risque”, a déclaré Boubacar Yacine Diallo.

Le président de la HAC a détaillé le fonctionnement de ce mécanisme de régulation, précisant que la commission pouvait, le cas échéant, exercer des censures. “Il peut arriver que cette commission exerce des censures. Et quand c’est le cas, nous notifions le lendemain à la structure concernée. Nous indiquons qu’il y a eu censure. Nous mettons les parties qui ont été censurées. Nous expliquons les motifs de la censure. Et si la structure n’est pas satisfaite, elle saisit la Cour suprême”, a-t-il expliqué, assurant que la procédure respecte scrupuleusement les textes en vigueur.

Il a par ailleurs insisté sur le rôle de la Cour suprême dans le processus de recours : “C’est ce que la loi dit. Et la Cour n’a pas de temps pour prendre la règle. Soit en confirmant notre décision, soit en infirmant notre décision. Et dans ce cas, l’élément incriminé est diffusé.”

S’adressant directement aux médias, Boubacar Yacine Diallo a mis en garde contre toute prise de parole accordée à des partis politiques ou structures interdites d’activités. “Vous ne devez pas donner la parole aux partis politiques et structures en conflit avec la loi, qui sont interdits de fonctionner. Si vous le faites, c’est une infraction… Quand une structure est interdite, vous n’avez pas le droit de lui donner la parole en tant que structure. Si vous devez donner la parole, c’est à des individus qui parlent comme des citoyens. Là, il faut faire attention pendant la période de campagne”, a-t-il averti, appelant les médias à être “très prudents”.