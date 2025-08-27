Conformément à son communiqué du lundi 25 août 2025, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a rencontré ce mercredi, au siège de l’institution à Kaloum, les acteurs sociopolitiques en vue des préparatifs de la campagne du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre.

Cette rencontre a permis à l’organe de régulation, dirigé par Boubacar Yacine Diallo, de recueillir les préoccupations liées notamment au droit d’accès équitable aux médias de service public durant la campagne.

À l’issue des discussions, le président de la HAC s’est dit « frappé par la qualité et la diversité de la représentation », affirmant avoir « beaucoup appris » de ses interlocuteurs. « Il y a eu beaucoup de préoccupations soulevées à l’attention de la Haute Autorité de la Communication. Cela nous permet de prendre des décisions avisées », a-t-il déclaré.

M. Diallo a rappelé avoir d’abord rassuré les participants sur leurs droits, tout en attirant leur attention sur certaines limites à respecter. « Nous leur avons expliqué leur droit d’accès équitable aux médias de service public pour toutes les tendances, ainsi que leurs droits vis-à-vis des médias privés. Nous avons attiré leur attention sur le fait qu’il y avait des interdits. Ils devraient faire attention à ces interdits-là, tout en jouissant pleinement de leur liberté et en défendant la tendance de leur choix», a-t-il précisé.

Le président de la HAC a également rappelé la nature particulière de l’exercice : «Vous savez que c’est une campagne référendaire. Ce n’est pas une élection présidentielle ou législative. Donc on ne parle pas à une personne, mais du contenu de la Constitution. Vous dites que vous votez pour telle tendance, et vous recherchez dans le texte constitutionnel ce qui peut argumenter votre choix. »

Toutefois, il a mis en garde contre les dérapages. « On ne s’attaque pas aux institutions. On va veiller au maintien de l’ordre public et à la sécurité nationale. On ne permettra pas des propos incitant à la violence ou à la xénophobie. Par contre, l’expression sera libre et directe sur tout ce qui est prévu », a insisté Boubacar Yacine Diallo, saluant la forte mobilisation.

« Je suis totalement satisfait du nombre de partis politiques, de représentants de la société civile et des mouvements de soutien qui ont répondu à notre appel. La salle était pleine, vous en êtes témoin. Cela nous a rassurés et ils nous ont fait beaucoup de propositions. Certaines seront prises en compte », a-t-il conclu.