À moins d’un mois de la rentrée scolaire prévue le 15 septembre 2025, le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) hausse le ton. Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 27 août à Conakry, son secrétaire général, Aboubacar Soumah, a lancé un avertissement clair au gouvernement : « Pas de rentrée sans la satisfaction de plusieurs revendications clés. »

À l’issue d’une réunion avec les responsables de la centrale syndicale et le secrétariat général du SLECG, une commission technique a été mise en place pour rédiger un mémorandum qui sera adressé aux autorités dans les prochains jours.

Dans ce document, le SLECG énonce cinq conditions non négociables :

Pas d’ouverture des classes le 15 septembre, ni avant la fin du mois, si nos revendications ne sont pas prises en compte ;

Pas d’ouverture des classes sans la révision du statut particulier de l’éducation ;

Pas d’ouverture des classes sans la reconnaissance des enseignants contractuels de Conakry ;

Pas d’ouverture des classes sans le déblocage des salaires de plus de 3 600 enseignants ;

Pas d’ouverture des classes sans l’uniformisation des primes d’incitation.

Pour conclure, Aboubacar Soumah a rappelé la détermination du syndicat à défendre les intérêts des enseignants. Il a averti que, si le gouvernement ne répond pas favorablement, la rentrée scolaire pourrait être compromise.